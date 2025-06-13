شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربى يفاوض على ماهر لتولى تدريب الفريق خلفا لموكوينا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل علي ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، قائمة المرشحين بقوة لتولي تدريب فريق الوداد المغربي، خلفًا للجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي رحل عن الفريق منذ نحو شهر.
ويقود محمد أمين بنهاشم الفريق حاليًا بشكل مؤقت في بطولة كأس العالم للأندية، في وقت يُفضّل فيه رئيس النادي التعاقد مع علي ماهر، الذي تجمعه علاقات جيدة بإدارة الوداد منذ مشاركته في دورة الرخصة التدريبية التابعة للاتحاد الأفريقي "كاف" في المغرب مؤخرًا.
وتُوج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.
جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.
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