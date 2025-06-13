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الوداد المغربى يفاوض على ماهر لتولى تدريب الفريق خلفا لموكوينا

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الوداد المغربى يفاوض على ماهر لتولى تدريب الفريق خلفا لموكوينا

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القاهرة - سامية سيد - دخل علي ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، قائمة المرشحين بقوة لتولي تدريب فريق الوداد المغربي، خلفًا للجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي رحل عن الفريق منذ نحو شهر.

وبدأت إدارة الوداد مفاوضاتها مع علي ماهر قبل نهائي كأس عاصمة مصر، إلا أن المدرب المصري فضّل تأجيل القرار حتى انتهاء البطولة، والتي تُوّج بها فريقه أمس، ليتجدد التواصل معه في الساعات الماضية وسط مفاوضات مكثفة لحسم الاتفاق.

 

ويقود محمد أمين بنهاشم الفريق حاليًا بشكل مؤقت في بطولة كأس العالم للأندية، في وقت يُفضّل فيه رئيس النادي التعاقد مع علي ماهر، الذي تجمعه علاقات جيدة بإدارة الوداد منذ مشاركته في دورة الرخصة التدريبية التابعة للاتحاد الأفريقي "كاف" في المغرب مؤخرًا.

وتُوج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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