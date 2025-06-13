شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعود للمنتخب فى سبتمبر.. وتذكرة المونديال تصعب ضم الوجوه الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت عودة إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى لمنتخب مصر فى معسكر شهر سبتمبر المقبل لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت الأيام الماضية تصريحات إيجابية من جانب إمام عاشور عبر خلالها عن احترامه وتقديره للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وهو ما تفهمه جهاز الفنى ليُسدل الستار على الأزمة التى كانت قد تسببت فى غياب عاشور عن معسكرات المنتخب الأخيرة.

بينما سيكون من الصعب ضم وجوه جديدة فى معسكر المنتخب المقبل، حيث يرغب حسام حسن فى الاعتماد على العناصر الأساسية والقوة الضاربة لحسم تذكرة العبور لكأس العالم، حيث سيلتقى إثيوبيا فى القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو "المنافس الأول فى المجموعة" خارج الديار، وحال الفوز فى المباراتين سيحسم المنتخب تأهله رسميا للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.