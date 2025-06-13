شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يتقدم بطلب جديد إلى الزمالك بشأن تواجده فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بطلب جديد لمسئولى القلعة البيضاء، بشأن تواجده في ألمانيا، للاطمئنان على عملية الرباط الصليبى.

وقال مصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حمدى طلب البقاء في ألمانيا لمدة 48 ساعة إضافية على حسابه الشخصي، وعدم العودة اليوم الجمعة إلى القاهرة كما كان مقرراً.

وقرر مسئولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على أحمد حمدي وإحالته للتحقيق بعد إثارته للجدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث أكد مصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب أخطأ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون إذن، وإثارته للجدل حول ملف سفره إلى ألمانيا.

وأثار حمدي، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" عددًا من المنشورات التي تحمل طابعًا غامضًا ومثيرًا للتساؤلات، وجاء أول منشور للاعب بعبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل"، والتي فسّرها البعض على أنها تعبير عن غضب أو استياء من موقف معين، دون أن يكشف اللاعب عن تفاصيل إضافية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث نشر أحمد حمدي لاحقًا "ستوري" جديدة قال فيها: "محتاج حد في بنك قناة السويس أسأله، هل دخل حسابي 1700 يورو"، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بوجود أزمة مالية أو تأخر في صرف تكاليف سفره إلى ألمانيا.

من جانبه قال عمرو أبو العز، المدير الإدارى لنادى الزمالك، إن حمدى سافر إلى ألمانيا يوم الأربعاء الماضي على نفقة النادى من أجل إجراء الفحوصات والاطمئنان على جراحة الرباط الصليبى، مؤكداً خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حمدى سافر إلى ألمانيا على نفقة النادى"، وما نشره اللاعب عبر صفحته على إنستجرام لا علاقة له بالسفر.

وكان حمدي قد عاد للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام بيراميدز في الدقيقة 79 في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب 359 يوما، منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي وتحديدا يوم 19 مايو لعام 2024.