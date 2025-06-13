شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب تنتظر الأهلي حال الفوز على إنتر ميامي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية فجر الأحد بإقامة المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي.

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وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

فوز الأهلي على إنتر ميامي في كأس العالم للأندية سيكون له عدة مكاسب مهمة أهمها:

1- تعزيز الثقة: الفوز على فريق كبير مثل إنتر ميامي سيعزز ثقة لاعبي الأهلي بأنفسهم، خاصة مع وجود نجوم كبار مثل ليونيل ميسي في الفريق المنافس.

2- تأكيد الجاهزية: سيكون الفوز دليلًا على جاهزية الأهلي للمنافسة في البطولة، خاصة مع المباريات الصعبة التى تنتظره أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

3- رفع الروح المعنوية: الفوز سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، مما سيساعدهم على تقديم أفضل أداء في المباريات المقبلة.

4- التأهل لدور الـ16: إذا تصدر الأهلي مجموعته، سيتأهل مباشرة إلى دور الـ16، حيث سيلعب بنظام الإقصاء المباشر، وسيكون لديه فرصة أكبر للمنافسة على اللقب.

5- تحقيق الإنجاز التاريخي: الفوز على إنتر ميامي سيكون إنجازًا تاريخيًا للأهلي، خاصة مع المشاركة لأول مرة في كأس العالم للأندية بهذا الحجم الكبير من الفرق.

6- المكاسب المالية : سيحصد الاهلى جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار حال الفوز مع انتر ميامى الامريكى

من المتوقع أن تكون المباراة صعبة، لكن الأهلي لديه الطموح والقدرة على تحقيق الفوز، خاصة مع الاستعداد الجيد والتدريبات المكثفة التي يقوم بها الفريق حاليًا.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، ووسام أبو على"