شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يبدأ الاستعداد مع حرس الحدود للموسم الجديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو فريق حرس الحدود ، تحت قيادة المدير الفني الجديد عبدالحميد بسيونى، إلى التدريبات الجماعية غدا، السبت، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويأتي عودة التدريبات غدا فى حضور 23 لاعبا عقب انتهاء إعارة 7 لاعبين وعودتهم الى أنديتهم، وسوف يحدد الجهاز الفني احتياجاته، استعدادا للتفاوض مع اللاعبين لدعم الفريق قبل إنطلاق الموسم المقبل.

وتولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان حصد فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة الموسم المنتهى.