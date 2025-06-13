شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل سيف جعفر بعد توصية أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

رفضت لجنة التخطيط بنادى الزمالك فكرة رحيل سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما ظهر بمستوى جيد مع الفريق الأبيض، بعد تولى أيمن الرمادى القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة.

وأوصى أيمن الرمادى ببقاء سيف جعفر في الزمالك وعدم رحيله، حيث أكد لمسئولى القلعة البيضاء أن اللاعب يتطور باستمرار ويحتاج الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة حتى يكتسب الثقة.

من جانبه أعرب سيف جعفر عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن روح الجماعة وتعاهد اللاعبين كانا مفتاح الانتصار على بيراميدز في النهائي، مضيفاً: "تعاهدنا جميعًا على الفوز بالكأس قبل المباراة بأسبوع، وكان هناك إصرار من الجميع على إسعاد الجماهير البيضاء".

وتابع جعفر خلال تصريحات لـ قناة الزمالك، "أشكر جماهير الزمالك العظيمة التي زحفت خلف الفريق رغم مشقة اليوم، حضورهم كان دافعًا قويًا لنا داخل الملعب،وتطرق نجم الزمالك إلى التحديات التي تواجهه كلاعب من أبناء نجوم الكرة، قائلًا:"أبناء اللاعبين دائمًا مطالبون ببذل مجهود مضاعف لإثبات أنفسهم، لأن الأعين تكون عليهم من أول لحظة".

وعن علاقته بقائد الفريق، قال: "علاقتي بـ شيكابالا رائعة جدًا، وأستفيد كثيرًا من نصائحه داخل وخارج الملعب، وجوده معنا يمنحنا الثقة ويشعل حماس الفريق،واختتم جعفر تصريحاته بالإشادة بالجهاز الفني، قائلًا: "تعليمات أيمن الرمادي بين شوطي المباراة كان لها تأثير كبير على أداء الفريق في الشوط الثاني، وسنسعى لاستغلال الفوز بالكأس كدفعة قوية لبناء موسم قوي قادم".