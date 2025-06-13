شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحتفل باللقب الثالث على التوالي: تغير اسم الكأس لكن البطل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا الاحتفال بالتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه عقب الفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

ونشر الحساب الرسمي لنادى سيراميكا على فيس بوك صورا للتتويج بالألقاب الثلاثة في كأس عاصمة مصر، معلقا عليها: "تغير اسم الكأس .. لكن البطل واحد".

وتوج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.

ووصل فريق سيراميكا لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما وصل البنك الأهلى عقب تفوقه على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تُعد هذه البطولة ذات أهمية خاصة، وقد شهدت سيطرة ملحوظة من بعض الأندية في السنوات الأخيرة، حيث نجح فريق سيراميكا في التتويج بلقب آخر 3 نسخ من بطولة كأس الرابطة، محققًا الفوز على المصري وطلائع الجيش والبنك الأهلى على التوالي، أما لقب النسخة الأولى من البطولة فقد كان من نصيب فريق مودرن سبورت.