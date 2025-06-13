شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيز فى معسكر الأهلى بقيادة الشناوى وتريزيجيه قبل مواجهة إنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد جلسات خاصة فى معسكرهم المغلق بميامى، وذلك من أجل حث زملائهم على بذل أقصى مجهود لديهم للفوز على إنتر ميامى الأمريكى فى اإفتتاح كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

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ويحرص ثنائى الأهلى محمد الشناوى ومحمود حسن تريزيجيه على تكثيف جلساتهما مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق الفوز الذى يعزز من فرصهم فى بلوغ دور الستة عشر بالبطولة.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.