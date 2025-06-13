شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم تامر مصطفى مع الإسماعيلى بعد انتهاء تعاقده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى تعاقد تامر مصطفى ، المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، مع الدراويش بعد الفوز على إنبى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات كأس عاصمة مصر.

وحصل فريق الإسماعيلى على المركز الثالث في البطولة ليحصل على 2 مليون جنيه مكافأة المركز الثالث، فيما حصل إنبى صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، بينما حصل سيراميكا صاحب اللقب على 10 ملايين جنيه، بينما حصد البنك الأهلى على 4 ملايين جنيه بعد الحصول على المركز الثانى.

ولم يحسم مسئولو الإسماعيلى موقفه حتى الآن سواء بالبقاء أو الاكتفاء بالمدة التي خاض بها الدراويش وتوجيه الشكر له، بعدما أنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.

ونستعرض أرقام تامر مصطفى مع الإسماعيلى..

خاض: 15 مباراة

فاز: 5 مباريات

تعادل: 5 لقاءات

خسر: 5 مواجهات

سجل: 14 هدفا

استقبل: 12 هدفا

وحقق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركز الثالث فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين الفريقين، في محاولة كلا منهما في تسجيل هدف التقدم ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد عبد السميع هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وعزز نادر فرج تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت بدل الضائع من زمن المباراة واستمرت النتيجة بتقدم الدراويش 2-0 حتى نهاية المباراة وحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.