شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يشيد بمستوى حارسه بونجا: أحد أسباب الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نادى وادى دجلة بمستوى حارس مرماه محمد أبو النجا "بونجا"، خلال مشوار الفريق للعودة مجددا للدورى الممتاز، بعدما حجز إحدى بطاقات الصعود في مسابقة دورى المحترفين.

وأنهى فريق وادى دجلة مسابقة دورى المحترفين فى المركز الثانى برصيد 76 نقطة، بعدما فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 44 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وحرصت الصفحة الرسمية لوادى دجلة على الإشادة بالحارس بونجا عبر فيس بوك قائلة: "إليكم إحصائيات، الأخطبوط بونجا، الذي قدم موسما استثنائيا وكان من الأسباب الرئيسية في الصعود للممتاز".

وجاءت أرقام بونجا مع دجلة كالتالى: لعب 29 مباراة 21 كلين شيت (10 كلين شيت متتالى)، واستقبل 8 أهداف فقط طوال الموسم.