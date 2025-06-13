شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يشيد بـ بيكهام قبل مواجهة إنتر ميامي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

نال أحمد رمضان بيكهام ، لاعب الأهلي، إشادة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق خلال التدريبات الماضية، وكذلك ودية باتشوكا المكسيكي التي خسرها المارد الأحمر 3-5 بركلات الجزاء الترجيحية.

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وأبدى خوسيه ريبيرو رضاه عن مستوى بيكهام والتزامه الخططي خلال التدريبات بجانب ودية باتشوكا والتي نفّذ اللاعب خلالها تعليمات الجهاز الفني.

ودخل بيكهام حسابات المدرب الإسباني لقيادة دفاع الأهلي في مباراة إنتر ميامي الأمريكي التي تجمعهما فى الثالثة فجر الأحد، بتوقيت القاهرة، في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، ووسام أبو علي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.