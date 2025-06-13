الامارات | حمدان بن مبارك يلتقي مدرب المنتخب كوزمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، تسخير كافة الإمكانيات لمنتخبنا الوطني, الذي يستعد لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في مكتبه بالعاصمة أبوظبي، بمدرب منتخبنا الوطني، كوزمين أولاريو، حيث اطلع على برنامج الإعداد الذي اقترحه الجهاز الفني للفترة المقبلة التي ستشهد خوض الأبيض مباريات الملحق، وأيضاً المشاركة في النسخة الثانية لبطولة كأس العرب FIFA التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.

كما اطلع على تقرير الجهاز الفني الخاص بالفترة الماضية التي خاض فيها الأبيض مباراتي منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ودعا رئيس الاتحاد الأندية ووسائل الإعلام والجماهير إلى ضرورة مواصلة الالتفاف حول المنتخب في هذه الفترة المهمة، وتقديم الدعم اللازم للاعبين من أجل الوصول إلى الهدف المنشود,وهو التأهل إلى المونديال للمرة الثانية.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: «إن اتحاد الكرة يعمل على توفير أفضل بيئة للمنتخب الوطني من أجل أن يواصل إعداده بالصورة التي تناسب قوة مباريات الملحق. إن مجلس الإدارة سيكون كعادته خير سند للأبيض في كل المنافسات التي يشارك فيها، لذا نأمل أن يحقق منتخبنا طموحات جمهوره، ويكون ضمن منتخبات المونديال».