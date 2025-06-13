شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يشاركون فى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مجموعات بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام في تورتنو الكندية خلال الفترة بين 25 إلى 29 يونيو الجاري.

ويشارك في البطولة 6 لاعبين من مصر هم: مصطفى عسل، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، نوران جوهر، نور الشربيني، وأمينة عرفي.



الاسكواش

وجاءت مجموعتي منافسات السيدات كالتالي:

المجموعة A: نوران جوهر، الأمريكية أوليفيا ويفر، اليابانية ساتومي واتنبي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.

المجموعة B: نور الشربيني، أمينة عرفي، البلجيكية تيني جليس، الأمريكية أماندا صبحي.

بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:

المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، الانجليزي مروان الشوربجي.

المجموعة B: كريم عبد الجواد، الانجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، البيروفي دييجو إلياس.