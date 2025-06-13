شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النادى الأهلى، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التهاني إلى نادي سيراميكا ومجلس إدارته برئاسة النائب محمد أبو العينين ومنظومة العمل بالنادي، بمناسبة الحصول على بطولة كأس عاصمة مصر.. متمنين له دوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار.

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ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.