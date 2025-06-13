شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختلافات فى لائحة القيد للموسم الجديد عن الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو اتحاد الكرة 7 تعديلات على لائحة القيد للموسم الجديد 2025 - 2026 على نظيرتها فى الموسم الماضى 2024 - 2025، وأبرزها عدد اللاعبين فى القوائم ومستحقات الحكام ونسب اتحاد الكرة من توثيق عقود اللاعبين.أولا: عدد اللاعبين
قرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 35 لاعبا فى قوائمها الموسم المقبل، بينما كان العدد المسموح به الموسم الماضى 30 لاعبا.ثانيا: مواليد 2005
ثالثا: القيد الشتوى
سمح اتحاد الكرة للأندية في الموسم الجديد بقيد 25 لاعباً من مواليد 2005، بينما كان العدد المسموح به الموسم الماضى 35 لاعبا.
رابعا: الحكام
حدد اتحاد الكرة موعد نهاية القيد الشتوى في الموسم الجديد وهو يوم 8 فبراير 2026، بعكس الموسم الماضى الذى كان قد حدد نهاية القيد الشتوى يوم 31 يناير 2025 قبل أن يتم مد الموعد فيما بعد.
خامسا: كرة الصالات
رفع اتحاد الكرة مستحقات الحكام لدى الأندية في الموسم الجديد لتصبح مليوني جنيه على كل ناد تسدد على دفعتين، بينما كان المبلغ في الموسم الماضى مليون و750 ألف جنيه على كل ناد.
سادسا: المنشطات
سمح اتحاد الكرة للأندية بقيد 20 لاعبا في الفريق الأول لكرة الصالات الموسم الجديد، بينما كان العدد 25 الموسم الماضى.
سابعا: رسوم توثيق العقود
ألزم اتحاد الكرة الأندية بسداد 100 ألف جنيه للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مباشرة قبل انطلاق الموسم، بعكس الموسم الماضى كان المبلغ يسدد على دفعتين لاتحاد الكرة.
كان اتحاد الكرة يحصل في الموسم الماضى على نسبة 3% من قيمة عقود اللاعبين عند توثيقها، بينما تم تعديل الأمر في الموسم الجديد ليصبح نسبة 3% في حالة اللاعبين المقيدين في القوائم الأولية، و4% للاعبين الجدد، و5% للاعب الأجنبي سواء في القائمة الأولية أو الإضافية.
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