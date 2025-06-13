شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختلافات فى لائحة القيد للموسم الجديد عن الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو اتحاد الكرة 7 تعديلات على لائحة القيد للموسم الجديد 2025 - 2026 على نظيرتها فى الموسم الماضى 2024 - 2025، وأبرزها عدد اللاعبين فى القوائم ومستحقات الحكام ونسب اتحاد الكرة من توثيق عقود اللاعبين.

أولا: عدد اللاعبين

قرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 35 لاعبا فى قوائمها الموسم المقبل، بينما كان العدد المسموح به الموسم الماضى 30 لاعبا.

ثانيا: مواليد 2005



سمح اتحاد الكرة للأندية في الموسم الجديد بقيد 25 لاعباً من مواليد 2005، بينما كان العدد المسموح به الموسم الماضى 35 لاعبا.

ثالثا: القيد الشتوى



حدد اتحاد الكرة موعد نهاية القيد الشتوى في الموسم الجديد وهو يوم 8 فبراير 2026، بعكس الموسم الماضى الذى كان قد حدد نهاية القيد الشتوى يوم 31 يناير 2025 قبل أن يتم مد الموعد فيما بعد.

رابعا: الحكام



رفع اتحاد الكرة مستحقات الحكام لدى الأندية في الموسم الجديد لتصبح مليوني جنيه على كل ناد تسدد على دفعتين، بينما كان المبلغ في الموسم الماضى مليون و750 ألف جنيه على كل ناد.

خامسا: كرة الصالات



سمح اتحاد الكرة للأندية بقيد 20 لاعبا في الفريق الأول لكرة الصالات الموسم الجديد، بينما كان العدد 25 الموسم الماضى.

سادسا: المنشطات



ألزم اتحاد الكرة الأندية بسداد 100 ألف جنيه للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مباشرة قبل انطلاق الموسم، بعكس الموسم الماضى كان المبلغ يسدد على دفعتين لاتحاد الكرة.

سابعا: رسوم توثيق العقود

كان اتحاد الكرة يحصل في الموسم الماضى على نسبة 3% من قيمة عقود اللاعبين عند توثيقها، بينما تم تعديل الأمر في الموسم الجديد ليصبح نسبة 3% في حالة اللاعبين المقيدين في القوائم الأولية، و4% للاعبين الجدد، و5% للاعب الأجنبي سواء في القائمة الأولية أو الإضافية.