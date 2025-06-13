شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يضع خطة الأهلي لإبطال مفعول مثلث الرعب فى إنتر ميامي بقيادة ميسي والان مع تفاصيل الخبر

ينوي الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للأهلي، تأمين خط وسط فريقه من أجل إحكام الرقابة على مفاتيح لعب فريق إنتر ميامي الأمريكي خلال المباراة المرتقبة التي تجمعهما في الثالثة فجر الأحد، بتوقيت القاهرة، في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا.

وتحدث ريبيرو مع جهازه المعاون ولاعبي الأهلي عن نقاط قوة الفريق الأمريكي، وفي مقدمتها مثلث الرعب المكوّن من ليونيل ميسى ولويس سواريز وبوسكيتس.

ويرغب المدير الفني للأهلي في تأمين وسط الأهلي بأكثر من لاعب قوي أبرزهم ديانج وإمام عاشور، مع المفاضلة بين مروان عطية وحمدي فتحي، من أجل فرض رقابة صارمة على ثلاثي إنتر ميامي القوي وتحديداً الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، ووسام أبو علي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.