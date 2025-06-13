شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة 13 - 6 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، 48 ساعة حاسمة فى مصير عبد الله السعيد مع الزمالك، ووسام أبو علي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام انتر ميامي.

48 ساعة حاسمة فى مصير عبد الله السعيد مع الزمالك

تشهد الـ48 ساعة المقبلة تحديد مصير عبد الله السعيد لاعب الوسط مع نادى الزمالك، بعدما انتهى تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المنقضى، ولم يتم حسم تجديد تعاقده.

قائمة اللاعبين المتاحين بالمجان في الانتقالات الصيفية الحالية.. كل المراكز

"الصفقات المجانية" هي شعار الأندية في الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوفها بعد فتح باب القيد للموسم الجديد، بعد انتهاء الموسم الحالى من أجل تدعيم صفوفهم بصفقات قوية لسد النواقص التى ظهرت فى الموسم الماضى.

الزمالك لـ الخليج 365: تحملنا تكاليف سفر المثلوثى إلى الإمارات رغم انتهاء تعاقده

قرر مسئولو نادى الزمالك تحمل تكاليف سفر التونسي حمزة المثلوثى مدافع الفريق إلى الإمارات يوم الأحد المقبل رغم انتهاء تعاقد اللاعب مع النادي،من أجل استكمال مرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت فى ابتعاده عن الملاعب.

اتحاد الكرة يحصل على مليون جنيه مقابل توثيق عقد زيزو مع الأهلي

حصل اتحاد الكرة على مليون جنيه مقابل توثيق عقد أحمد سيد زيزو مع فريق الأهلى، بعدما رفع اتحاد الكرة نسبة توثيق عقود اللاعبين الجدد فى القائمة الإضافية إلى 4% بدلا من 3%.

وسام أبو علي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام انتر ميامي

اقترب وسام أبو علي مهاجم الأهلي من قيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته أمام انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية، رغم انضمامه في وقت متأخر للفريق الحمر عقب انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو الجاري.

الأهلي يتلقى عرضين من زد وسيراميكا لاستعارة رضا سليم

تلقى النادي الأهلي عرضان من ناديي سيراميكا وزد بشأن الحصول على خدمات المغربي رضا سليم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل خروج اللاعب المغربي من حسابات الفريق الأحمر في الموسم الجديد نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

ميسى لا يعرف طريق شباك الأهلي قبل مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية