شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين فى الأهلى بمدينة نصر غداً والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً، السبت، اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادى الاهلى لموسم 2025 - 2026، في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

وطرح الأهلى استمارات الاختبارات فى الفترة من 2 يونيو حتى 5 يونيو الماضى، ومن 10 وحتى 12 يونيو، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً.

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.

ومن جانبه طلب الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للأهلى من مسئولو ناديه تجهيز ملف شامل عن قطاع الناشئين في القلعة الحمراء حيث يرغب المدرب الأسباني الوقوف على تفاصيل هذا القطاع من حيث عدد اللاعبين المتواجدين فيه ومدى مساهمته في تدعيم الفريق الأول وكفاءة المواهب المتواجدة فيه ولياقة اللاعبين الناشئين وغيرها من الأمور التي يسعى المدرب الأسباني إلى معرفتها وتنميتها في هذا القطاع بهدف الإستفادة منه مُستقبلاً حيث يرغب ريبيرو في حضور أكثر من مباريات للفرق المختلفة في قطاع الناشئين بهدف تصعيد المواهب التي تستحق للفريق الإول بشكل تدريجي يسمح لها بالتعبير عن قدراتها وإمكانياتها.