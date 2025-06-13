شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة ريبيرو مع وسام أبو علي قبل مواجهة إنتر ميامي بمونديال للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أكد وسام أبو علي ، مهاجم الأهلي، جاهزيته لقيادة هجوم الفريق في مباراة إنتر ميامي الأمريكي التي تجمعهما في الثالثة فجر الأحد، بتوقيت القاهرة، في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا.

وعقد الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني جلسة خاصة مع وسام أبو علي عقب مشاركة اللاعب مع منتخب بلاه في مباراتي الكويت وسلطنة عمان فى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (أمريكا 2025)، واطمأن مدرب الأهلي من مهاجم الفريق خلال الجلسة على جاهزيته لمواجهة إنتر ميامي المُرتقبة.

وأوضح وسام أبو علي لـ ريبيرو أنه لا يعاني من إجهاد كما تردد، وسيكون بإمكانه قيادة هجوم الأهلي أمام الفريق الأمريكي الذي يقوده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إذا أراد الجهاز الفني الاعتماد عليه أساسياً في هذا اللقاء.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فجر الأحد، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، ووسام أبو علي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.