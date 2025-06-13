شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعى سمير الغزناوي نجم وقائد الفريق فى الستينيات والان مع تفاصيل الخبر

نعى النادي المصري ، في بيان رسمي، سمير الغزناوي نجم الفريق البورسعيدي السابق، خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وجاء بيان المصري كالتالي: بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادي المصري، ينعى نجم النادي وقائده ومدربه خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات، سمير الغزناوي والذي وافته المنية صباح اليوم.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وإنا اليه راجعون.

وسيتم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة بالقاهرة، فيما تقام مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة عقب صلاة العصر بالبوابة رقم 5 بشارع 23 يوليو.