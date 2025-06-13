شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن إنتر ميامى الأمريكي منافس الأهلي فى ضربة بداية مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية فجر الأحد بإقامة المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي.

إنتر ميامي يعد منافسًا قويًا فى الدوري الأمريكي، وستكون مباراته ضد الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025 فرصة للفريق لإظهار قدراته على الساحة الدولية.

يشارك إنتر ميامي باعتباره ممثل البلد المستضيف، ويخوض أولى مبارياته الرسمية في البطولة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو، معتمداً على خبرة ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، في أول اختبار حقيقي للفريق على المستوى العالمي.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

معلومات عن إنتر ميامي:

- التأسيس: 2018

- المقر: فورت لودرديل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

- الدوري: الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)

- الملعب: ملعب درايف بينك (Drive Pink Stadium)

- المالك: ديفيد بيكهام وجوزيه ماسك (جزئيًا)

- المدرب: خافيير ماسكيرانو

أبرز اللاعبين:

- ليونيل ميسي: النجم الأرجنتيني الشهير الذي انضم إلى إنتر ميامي في عام 2023.

- لويس سواريز: المهاجم الأوروجوياني الذي انضم إلى الفريق أيضًا.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، ووسام أبو على".