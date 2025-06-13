شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عقد كأس السوبر المصرى.. الأهلي مع سيراميكا والزمالك يصطدم ببيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل عقد بطولة كأس السوبر المصرى الرباعى، بعد فوز سيراميكا بلقب بطولة كأس عاصمة مصر على حساب البنك الأهلى، ليصبح الأربعة فرق المشاركة هى الأهلى "بطل الدورى"، الزمالك "بطل الكأس"، سيراميكا "بطل كأس عاصمة مصر"، وبيراميدز بالكارت الذهبى.

ووفقا لنظام البطولة، يلتقى الأهلي مع سيراميكا، والزمالك يصطدم ببيراميدز فى نصف النهائى، ويلتقى الفائز من المباراتين فى المباراة النهائية.

ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائى لبطولة كأس السوبر المصرى، ومن المتوقع أن يقام قبل انطلاق الموسم الجديد كما هو معتاد أى أوائل أغسطس المقبل.

وكان سيراميكا قد شارك في نسختي كأس السوبر المصري لموسمي 2022-2023 و2023-2024، ليضيف مشاركته في الموسم الحالي 2024-2025 كإنجاز يعكس التطور الملحوظ للنادي.

وتوج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.