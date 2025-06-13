شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 10 لاعبين عن الإسماعيلى بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

انتهت علاقة 10 لاعبين بالنادى الاسماعيلى بنهاية عقودهم مع الدراويش أمس بنهاية مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق الاصفر المركز الثالث بالبطولة.

وانتهى تعاقد البوركينى إيريك تراورى وهشام محمد ومحمد نصر وعبد الله السعيد وعبد الله جمال مع الاسماعيلى.

فيما أعلن خمسة لاعبين آخرين رحيلهم عن الدراويش بعد انتهاء تعاقدهم، وهم أحمد الشيخ وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى ومحمد حسن وعماد حمدى.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق فى الدورى الموسم المقبل.

فى سياق آخر، يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهما بإستاد السلام، فيما سيحصل إنبي صاحب المركز الرابع على مكافآة قدرها مليون و500 ألف جنيه، فيما يحصد سيراميكا على 10 ملايين جنيه بعد تتويجه باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه أما البنك الاهلى الوصيف فيحصل على 4 ملايين جنيه.

وحقق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركز الثالث فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين الفريقين، في محاولة كل منهما فى تسجيل هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد عبد السميع هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وعزز نادر فرج تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت بدل الضائع من زمن المباراة واستمرت النتيجة بتقدم الدراويش 2-0 حتى نهاية المباراة وحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.