شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يعلن رحيل موسيمانى والمدرب يصدر بيان الوداع للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 13 يونيو 2022، أعلن النادي الأهلي فسخ عقد المدرب الجنوب الأفريقى بيتسو موسيماني ورحيله عن منصبه.

وجاء الإعلان بعدما خسر الأهلي المباراة النهائية لأبطال أفريقيا بنتيجة 2-0 أمام الوداد الرياضي المغربي، وبسبب إخفاقه في بعض مباريات الدوري المصري الممتاز، إذ كان الأهلي يحتل وقتها المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

اجتمع مجلس الأهلى مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ثم أصدر النادي بيانًا يعلن فيه فسخ عقد المدرب موسيماني بالتراضي.

وختم النادي الأهلي بيانه بأنه تم احترام رغبة موسيماني بالرحيل، وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.

وكان النادي الأهل تعاقد مع بيتسو موسيماني في 1 من أكتوبر 2020، قادمًا من فريق ميلودي صن دونز في جنوب إفريقيا.

وكان موسيماني حقق مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بطولة إفريقيا للأندية مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وثالث كأس العالم للأندية مرتين.

ثم أصدر بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيانًا يقدم كشف حساب لجماهير القلعة الحمراء طيلت 20 شهرًا قاد فيها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب على المستوى القاري والعالمي.

وقال بيتسو موسيماني في بيان رسمي عبر الشركة التي تملكها زوجته ووكيلة أعماله رونجلاتي جاء مفاده كالتالي: تم عقد أكثر من اجتماع مع رئيس النادي الأهلي وياسين منصور وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء بلجنة التخطيط وتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

وأنا حزين أعلن والفريق الفني المعاون كابيلو رانجوجا، وموسى ماكلوبا، وكايل سولمون، الرحيل عن النادي الأهلي.

الرحلة سوف تظل في قلوبنا منذ أن بدأت في أكتوبر 2020 بكل الحب والدفء الذي تم الترحيب به بنا والذي أشعرنا أننا في بيتنا على الرغم من الضغوط التي تعرضنا لها منذ التحاقنا بنادي القرن، وأننا جئنا الى القاهرة بهدف محدد وقد تحقق.

كانت المهمة الأولى بالنسبة لنا هي الفوز ببطولة أفريقيا ورغم الضغوط التي تعرضنا لها مع أعضاء باقي الفريق حصلنا على اللقب، بالإضافة الى إعادة لقب كأس مصر الى الفريق القوي.

واستطعنا المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الرحلة التي قمنا بها مع الأهلي، وعملنا على تحقيق أفضل المستويات أمام أفضل الأندية بالعالم، والجمهور الأحمر استقبلنا في الدوحة بالتشجيع المثالي، وهو ما شجعنا على تقديم أفضل أداء والتتويج بالميدالية البرونزية.

وفي موسم 2021 بدأنا أول موسم فعليا مع النادي الأهلي (القرن) وحصلنا على دعم كبير وحب كبيرين من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، والجماهير الحمراء، وخلال أشهر قليلة تم تحقيق بطولة أفريقيا للمرة الثانية الى دولاب البطولات في القلعة الحمراء.

وخلال الرحلة تعثرنا في الحصول على بطولة الدوري المصري وكأس السوبر المصري في سبتمبر 2021 ولكن كنا مفعمين بحب جمهور النادي الأهلي، وتم تحقيق بطولة كأس السوبر الأفريقي ديسمبر 2021.

ومع العام الجديد 2022 والتي بدأت بالدوري المصري وبطولات أفريقيا تم تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أبو ظبي.

وسعينا بشكل جاهد للتتويج ببطولة أفريقيا ووصلنا الى المباراة النهائية للمرة الثالثة ولم نوفق في الحصول على اللقب ولكن مشجعي النادي الأهلي استقبلونا كأبطال للبطولة وهو ما دعم معنويات الفريق.

وعلى الرغم من التحديات خلال رحلتنا الا أننا أصبحنا أحد الأندية الكبار في العالم وللمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي يخوض الفريق 3 نهائيات متتالية لكأس دوري أبطال أفريقيا وأنجز الجهاز الفني الخاص بنا تلك الانتصارات خلال فترة مدتها 20 شهراً.