شكرا لقرائتكم خبر عن يورشيتش يتمسك بتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش ، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مسئولى ناديه بضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد، حتى يمتلك الفريق حراساً على أعلى مستوى ولا يتأثر بأى غيابات فى هذا المركز.

وعقد مسئولو بيراميدز جلسة مع خالد عبد الله مدرب حراس المرمى من أجل استطلاع رأيه فى الحراس الذين من الممكن أن يتم التفاوض معهم فى الميركاتو الصيفى الحالى.

ودخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات مع محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما يرغب أيضاً مسئولو نادى الزمالك الدخول فى مفاوضات مع نادى الجونة للتعاقد مع محمد علاء، فى ظل رغبة الزمالك في تدعيم مركز حراسة المرمى بعناصر مميزة، لذلك هناك منافسة بين مسئولي أندية الزمالك وبيراميدز للتعاقد مع الحارس الذى لفت أنظار الجميع الموسم الماضى أثناء مباريات فريقه ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتألق محمد علاء مع فريق الجونة هذا الموسم، حيث شارك في 25 مباراة وتمكن من الاحتفاظ بنظافة شباكه في 11 مباراة.