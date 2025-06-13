شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية فجر الأحد بإقامة المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

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مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الاحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.