شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ الخليج 365: تحملنا تكاليف سفر المثلوثى إلى الإمارات رغم انتهاء تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك تحمل تكاليف سفر التونسي حمزة المثلوثى مدافع الفريق إلى الإمارات يوم الأحد المقبل رغم انتهاء تعاقد اللاعب مع النادي،من أجل استكمال مرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت فى ابتعاده عن الملاعب.

وحجز مسئولو نادى الزمالك تذاكر الطيران الخاصة بـ المثلوثى وفندق الإقامة المقرر أن يتواجد فيه اللاعب خلال فترة التأهيل فى الإمارات، إيماناً منهم بدور النادى فى مساندة اللاعب حتى التعافى من إصابة الرباط الصليبى وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.

وأكد مصدر بنادى الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن دور نادى الزمالك الأدبى،يتمثل فى دعم المثلوثى معنوياً،حتى انتهاء مرحلة التأهيل،خاصة أن إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها كانت خلال فترة تواجدة فى الفريق،موضحاً أنه ليس من المنطق التخلى عن اللاعب فى أزمته.