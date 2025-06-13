شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام انتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب وسام أبو علي مهاجم الأهلي من قيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته أمام انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية، رغم انضمامه في وقت متأخر للفريق الحمر عقب انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو الجاري.

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وأكد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أنه جاهز للمشاركة مع ناديه في بطولة كأس العالم للأندية، مُشيراً إلى أن يستعد للمشاركة مع المارد الأحمر في البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ.

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الأن أنا جاهز للمشاركة في كأس العالم مع الأهلي..أراكم في ميامي".

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.