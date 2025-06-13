شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على لائحة ونظام كأس عاصمة مصر في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل شبه نهائي، على اللائحة الرسمية والنظام التنظيمي لبطولة كأس عاصمة مصر في موسمها الجديد 2025-2026، حيث ستُقام البطولة على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ بمرحلة المجموعات ثم الأدوار الإقصائية، وفقًا لنظام محدد ستقره اللائحة الجديدة.

وأسدل الستار عن النسخة الأخيرة من كأس عاصمة مصر بعد مباراة مثيرة أمس الخميس بين سيراميكا والبنك الأهلى في باستاد السلام.

تشهد المرحلة الأولى من كأس عاصمة مصر، تقسيم أندية الدوري الممتاز الـ21 إلى أربع مجموعات، تُلعب مبارياتها بنظام دوري من دور واحد، وتُجرى القرعة الإلكترونية لتحديد الفرق المتنافسة في كل مجموعة، إلى جانب ملاعب المباريات.

وحسب النظام المحتمل العمل به، سيتم توزيع الفرق كالتالي المجموعة الأولى 6 فرق، والمجموعة الثانية والثالثة والرابعة: تضم كل مجموعة 5 فرق، وتوضع الأندية الأربعة الأولى في ترتيب دوري Nile للموسم الماضي على رؤوس المجموعات.

وتنطلق مرحلة خروج المغلوب من دور الثمانية، وتُلعب جميع المواجهات من مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وتُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب الفرق التي تظهر أولًا في جدول المواجهات (الفريق المضيف)، وفقًا لما تحدده القرعة الإلكترونية، أما المباراة النهائية فتُقام على ملعب محايد يُحدد من قبل إدارة المسابقات.