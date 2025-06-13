شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين لجنة التخطيط ومجلس الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التخطيط بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب والمكونة من حازم إمام،أحمد حسام ميدو وعمرو الجناينى جلسة،مع الإدارة لحسم ملف الصفقات الجديدة والاتفاق فيها على كافة الأمور التى تخص الفريق الأول والمراكز التى تحتاج إلى دعم.

من جانبه كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، حقيقة خلاف مجلس الإدارة مع لجنة التخطيط حول ميزانية صفقات القلعة البيضاء في الموسم الجديد مؤكداً أن هذه الأنباء لا صحة لها،موضحاً خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس الإدارة يثق في لجنة التخطيط، وهناك تعاون قوي بينهما للتعاقد مع صفقات قوية تليق بقيمة النادى الأبيض فى الموسم الجديد.

ونفى أمين صندوق نادى الزمالك، الأنباء التي تناولت رفض المجلس بتوفير 4 ملايين دولار أي ما يعادل 200 مليون جنيه، لإتمام التعاقد مع أربعة لاعبين أجانب سوبر، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي،وأوضح أن التواصل مع لجنة التخطيط مستمر في إطار خدمة القلعة البيضاء،والتخطيط للموسم الجديد بالشكل الأمثل الذى يناسب المرحلة المقبلة.

وأكد أمين صندوق نادى الزمالك قال إن جون إدوارد سيتولى منصب المدير الرياضى لنادى الزمالك،موضحاً أن هناك اتفاق نهائى معه لهيكلة قطاع الكرة فى الموسم الجديد،وخريطة التعاقدات واللاعبين الذين ينوى النادى ضمهم خلال الفترة المقبلة،لافتاً إلى أن النادى يعمل حالياً على تشكيل التصور النهائى لقطاع كرة القدم،وسيتم التعاقد مع صفقات تليق بالقلعة البيضاء،وليس حسب الإمكانيات المادية للنادي.