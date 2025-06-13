شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الجيش الرواندى على برونزية BAL للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الجمعة فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره الجيش الرواندى APR ، بمباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع ببطولة إفريقيا لأندية السلة BAL ، التى تقام بجنوب إفريقيا.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام بترو دى لواندا الأنجولى بنصف النهائي، بنتيجة 74-96

وصعد الاتحاد السكندرى لنصف نهائي بطولة أفريقيا لأندية السلة بالتغلب على الفتح الرباط المغربى الأحد الماضى ، وكان يترقب الفائز من مواجهة المنستيرى وبترو دى لواندا،و التى حسمها الأخير، ليلتقى مع زعيم الثغر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع الجيش الرواندى فى الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.

