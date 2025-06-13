شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يفاضل بين طاهر وزيزو لمهمة الجناح الأيمن للأهلي فى افتتاح مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بين الثنائي أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر لقيادة مركز الجناح الأيمن في مباراة انتر ميامي فجر الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، حيث يعيش حيرة بين اختيار واحد منهما للمشاركة أساسيا في هذه المواجهة الصعبة والهامة في مشوار الأهلي بالبطولة العالمية.

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وشهدت مباراة باتشوكا المكسيكي الودية التي خاضها الأهلي في أمريكا لتجهيز اللاعبين ومراقبتهم، استعدادا لخوض مباراة انتر ميامي مشاركة طاهر محمد طاهر أساسيا ولعب الشوط الأول بالكامل، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين ويشارك بدلا منه حسين الشحات، فيما شارك زيزو بعد مرور 5 دقائق من عمر الشوط الثاني بعد إصابة نيتس جراديشار وشارك الشحات في مركز الهجوم وانتقل زيزو لمركز الجناح الأيمن، وقدم أدائا مرضياً.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.