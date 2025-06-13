شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تطبيق رخص حكام "الـ VAR" ومعسكر لـ 80 حكمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعزز من كفاءة التحكيم المصري وتطوير استخدام تقنية الفيديو المساعد(VAR)، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرات مخصصة للحصول على رخص حكام "الفار"، وذلك بعد توقف دام خمس سنوات منذ آخر معسكر للرخص.

وقد استقرت لجنة الحكام برئاسة الخبير الكولومبي أوسكار على قائمة أولية تضم 80 حكمًا ومساعدًا، سيخضعون لسلسلة من الاختبارات المكثفة، حيث تهدف هذه الاختبارات إلى تصفية العدد، ليتم في النهاية اختيار 20 حكمًا و20 مساعدًا فقط للحصول على رخص تقنية الفيديو.

ويشارك في هذا المعسكر حكام لم يسبق لهم الحصول على أي رخص في تقنية الفيديو، حيث سيتنافسون على الحصول على ثلاث رخص أساسية هم رخصة حكم الساحة، ورخصة حكم تقنية الفيديو (VAR)، ورخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو (AVAR)، أما بالنسبة للحكام المساعدين، فسيتم التركيز على حصولهم على رخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو فقط.

ولضمان اختيار الأفضل، وضعت لجنة الحكام مجموعة من المعايير الدقيقة للاختيار، أبرزها ألا يتجاوز سن الحكم 38 عامًا، وعمر الحكم المساعد 36 عامًا، وأن يكون الحكم أو المساعد قد أدار ما لا يقل عن 20 مباراة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موزعة بين دوري القسم الثاني أ المحترفين، والقسم الثاني ب، وكأس مصر (دور الـ 32)، علمًا بأنه سيتم الأخذ بالتقييمات الفنية والتقارير الخاصة بأداء الحكم في مبارياته خلال الموسم المنقضي.