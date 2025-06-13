شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة اللاعبين المتاحين بالمجان في الانتقالات الصيفية الحالية.. كل المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الصفقات المجانية" هي شعار الأندية في الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوفها بعد فتح باب القيد للموسم الجديد، بعد انتهاء الموسم الحالى من أجل تدعيم صفوفهم بصفقات قوية لسد النواقص التى ظهرت فى الموسم الماضى.

ويبحث جميع الأندية عن صفقات قوية لتدعيم القائمة ولكن ارتفاع أسعار اللاعبين حول بوصلة الأندية إلى الصفقات المجانية التى انتهى تعاقدها مع أنديتهم ومتاحون بشكل مجانى.

وهناك عدد كبير من اللاعبين تنتهى عقودهم مع أنديتهم مع نهاية الموسم، وأصبحوا متاحين حاليا أمام جميع الأندية، ونستعرض قائمة من هؤلاء اللاعبين..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل "البنك الأهلى"، أحمد عادل عبد المنعم "الإسماعيلى"، المهدى سليمان "الاتحاد"

الدفاع: محمد نصر "الإسماعيلى"، على جبر "بيراميدز"، محمود كماتشو "طلائع الجيش"، أحمد كالوشا "إنبى"، على الفيل "مودرن سبورت"، حمزة المثلوثى "الزمالك"، على معلول "الأهلى"

الوسط: عماد حمدى وهشام محمد ومحمد بيومى ومحمد حسن وإيريك تراورى وأحمد الشيخ "الإسماعيلى"، عبد الرحيم دغموم "المصرى" وعمرو السولية "الأهلى" وعبد الله السعيد "الزمالك"

الهجوم: أحمد أمين أوفا "إنبى" وفخر الدين بن يوسف "المصرى" وجودون شيكا "طلائع الجيش" وأحمد عاطف "مودرن سبورت".