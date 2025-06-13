شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضان من زد وسيراميكا لاستعارة رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي عرضان من ناديي سيراميكا وزد بشأن الحصول على خدمات المغربي رضا سليم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل خروج اللاعب المغربي من حسابات الفريق الأحمر في الموسم الجديد نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

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وتضم قائمة اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل 5 لاعبين وهم نيتس جراديشار وأشرف بن شرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج، فيما سيرحل المغربي يحيى عطية الله بعد نهاية مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم التي ستقام خلال الشهر الجاري في أمريكا وتستمر حتى نهاية يوليو القادم.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي في رحيل رضا سليم سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويفاضلون بين العروض المقدمة، سواء بيعه لأحد الأندية المصرية، أو العروض الخارجية في ظل اهتمام أندية قطرية وإماراتية بالتعاقد معه، وهو ما سيتحدد خلال الأيام القادمة، حيث تقوم شركة الكرة بعملية تسويق اللاعبين.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.