شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظر رد الفيفا بشأن تعليق قرار إيقاف القيد التأديبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الإسماعيلى، رد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على الطعن الذى قدمه على قراره بوقف القيد لمدة فترتين لكثرة الشكاوى التي وصلت الفيفا من اللاعبين والمدربين ضد الدراويش.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في إيقاف هذا القرار أو إلغائه قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد، حيث إن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة.

وكان النادى الإسماعيلى أصدر بيانا يوضح اتخاذه الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على قرار الاتحاد الدولى بوقف القيد لمدة فترتين لكثرة الشكاوى التي وصلت الفيفا من اللاعبين والمدربين ضد الدراويش.

وجاء بيان الإسماعيلى كالتالى..

يعرب النادي الإسماعيلي عن أسفه واندهاشه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر بتاريخ أمس، والذي يقضي بفرض عقوبة وقف القيد لفترتي تسجيل على النادي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10000 فرنك سويسري بدعوى مخالفة قرار سابق بشأن حظر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشمل القرار أيضًا غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم للسبب ذاته، مع تعليق تنفيذ هذه العقوبة في الوقت الراهن.

ويؤكد النادي أنه بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه مؤقتًا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد، حيث إن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة.

ويطمئن النادي الإسماعيلي جماهيره بأن الإدارة تبذل كل الجهود للحفاظ على حقوق النادي ومصالحه والانتهاء من هذا الملف في الوقت المناسب.

وأصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم عقوبة جديدة 11 يونيو، بإيقاف القيد مجددا على النادي لمدة فترتين، تبدأ من الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه العقوبة ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الإسماعيلي، فقد سبق للفيفا أن قرر إيقاف القيد على النادي لمدة فترتين لنفس السبب التأديبي.