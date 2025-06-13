شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يتفوق على عمر كمال في صراع قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام انتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي على الدفع بمحمد هاني لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة انتر ميامي الأمريكي فحر الأحد المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، باعتباره الخيار االأنسب أمام المدرب الإسباني أثناء اختيار التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في مواجهة رفقاء الأسطورة ليونيل ميسي.

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وشارك محمد هاني أساسيا في مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا قبل أن يتم استبداله بين الشوطين ويشارك بدلا منه عمر كمال في الشوط الثاني، حيث حرص ريبيرو على منح الفرصة لكل اللاعبين من أجل تقييمهم بشكل جيد قبل اختيار التشكيل الأساسي، وإن كان هاني هو الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى ويتفوق على عمر كمال في الأقرب للمشاركة أساسيا.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.