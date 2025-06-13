شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: هل برونزية كأس عاصمة مصر تنقذ الإسماعيلى من كبوته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء فوز الإسماعيلي على إنبى بهدفين دون رد وتتويجه ببرونزية كأس عاصمة مصر بمثابة قبلة الحياة للدراويش بعد موسم صعب وشاق كاد أن يهبط إلى القسم الثاني لولا قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط، لينقذ برازيل الكرة المصرية من كبوة كادت أن تهوى بالدراويش إلى نفق مظلم بعد هذا التاريخ الكبير لهذا الفريق الذى كثيرا ما قدم كرة قدم حقيقة، وكان ندا ومنافسا قويا وعنيدا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مر العصور، بل كان دائما يتملك العديد من المواهب الفذة التي كثيرا ما استعان بخدماتها القطبان عبر السنوات الماضية.

ليس هذا فقط أيضا الإسماعيلي بنجومه الكبار فى العصر الذهبي صاحب أول لقب قاري في تاريخ الكرة المصرية، عندما فاز ببطولة أفريقيا 1970 بعد تغلبه على الإنجليبر بطل الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) باستاد القاهرة فى حضور نجوم الدراويش ابوجريشة وبازوكا وحسن مختار وميمي درويش والإسناوى وأبوامين وغيرهم من أبناء هذا الجيل الذى نجح في كتابة أسمائهم بأحرف من نور في سجل تاريخ الكرة المصرية.

نتمنى أن يعود الإسماعيلي كأحد الأندية الشعبية التي يعشقها محبو الساحرة المستديرة سواء عربيا أو أفريقيا، لا بد من تكاتف أبناء الدراويش حتى يعبر الفريق هذا النفق المظلم، ليعود ليمتع محبى كرة القدم وعشاق الإسماعيلي وتهتف الجماهير لهذا الكيان الكبير على أنغام السمسمية.