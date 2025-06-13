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الامارات | دبي تستضيف «971 للفنون القتالية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الثانية من «بطولة 971 للفنون القتالية المختلطة»، يوم السبت المقبل، في قاعة «كوكاكولا أرينا» في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين المحليين والدوليين.

وعُقد المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، أول من أمس، بحضور رئيس البطولة ولاعب UFC السابق، التونسي منير لزاز، وجميع المقاتلين المشاركين. وأشاد منير لزاز خلال كلمته بالدور الكبير الذي تلعبه دبي في دعم المواهب ، وتوفير البيئة المثالية لنموها وتطورها، مؤكداً أن الإمارة كانت نقطة الانطلاق في مسيرته، ومنحته الفرصة لمواصلة حلمه كمقاتل محترف.وأكد أن الهدف الأساسي من تنظيم البطولة هو تسليط الضوء على المقاتلين المشاركين وإبراز طموحاتهم.

وسيجمع النزال الرئيس بين البطلين محمد موكاييف وتوماس أسيس، اللذين أعلنا التحدي وسط أجواء تنافسية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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