الامارات | حمدان الغسية: دبا تعامَل بذكاء مع الأمتار الأخيرة في دوري الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عضو شركة نادي دبا لكرة القدم مشرف الفريق الأول، حمدان الغسية، عن تجديد الثقة بالمدرب البرتغالي، برونو بيريرا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال الغسية لـ«الإمارات اليوم»: «تم التجديد للمدرب لقيادة الفريق في الموسم المقبل بعد أن أثبت جدارته، من خلال قيادة دبا للصعود إلى دوري المحترفين، وذلك وفقاً للرؤية الفنية لمجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، لبناء فريق قوي قادر على تحقيق الطموحات»، وأضاف: «المعسكر التدريبي الخارجي سيكون في سلوفينيا مطلع الشهر المقبل، وسيتم تعزيز الفريق بلاعبين قادرين على تحقيق النتائج الإيجابية التي نطمح إليها في دوري المحترفين».

ووصف الغسية الصعود إلى دوري المحترفين بأنه لم يكن سهلاً، مشيراً إلى أن دوري الدرجة الأولى لا يخلو من تحديات، قائلاً: «من يهبط من دوري المحترفين إلى الدرجة الأولى يواجه صعوبة في العودة مباشرة إلى دوري الأضواء»، وأضاف: «تعاملنا مع الأمتار الأخيرة من الدوري بذكاء وخبرة، واعتمدنا ثقافة الفوز التي تُعلي قيمة النقاط على الأداء، وهو ما ساعدنا على مغادرة دوري الدرجة الأولى».

وأشار إلى أن «التكاتف والتلاحم بين رئيس مجلس الإدارة، أحمد سعيد الظنحاني، وأعضاء المجلس، وكفاءة إدارة الفريق الأول، وحنكة الجهاز الفني، ودعم الجمهور الوفي، كلها عوامل أسهمت في التغلب على الصعوبات وتحقيق الصعود».

وبشأن تشكيلة الفريق للموسم المقبل، أكد مشرف الفريق الأول أنه «سيتم الاحتفاظ ببعض اللاعبين من الأجانب والمواطنين الذين أثبتوا جدارتهم في الموسم الماضي، ومنحهم فرصة إضافية للاستمرار في تقديم أداء فني مميز، وسيتم المزج بينهم وبين اللاعبين الجدد المنتدبين وفقاً لنسبة وتناسب مدروسة».

كما أشار إلى أنه «سيتم استقدام لاعبين أجانب ومقيمين جدد لتعزيز قدرات الفريق في دوري المحترفين، وسيتم ذلك بطريقة مدروسة، من خلال اللجنة الفنية المختصة، لتلبية احتياجات الفريق الفعلية، وليس بناء على الأسماء فقط».

وختم الغسية حديثه قائلاً: «لم تكن هناك أسباب جوهرية وراء هبوط الفريق من دوري المحترفين قبل موسمين، لكي تتم مراجعتها، ومع ذلك نسعى إلى تفادي أي عوامل قد تؤثر في الفريق في الموسم المقبل».

ووجّه رسالة إلى جمهور «النواخذة»، واصفاً إياه بـ«الجمهور الوفي»، وداعياً إياه إلى مواصلة الدعم لتحقيق الطموحات.

حمدان الغسية:

• تعزيز الفريق بلاعبين قادرين على تلبية الاحتياجات، وليس بناء على الأسماء فقط.

• من يهبط إلى دوري الدرجة الأولى يواجه صعوبات في العودة مباشرة إلى «الأضواء».