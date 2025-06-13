الامارات | الحمادي: أتطلع إلى توفير بيئة آمنة ومحترفة لممارسي الرياضات الجوية في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية، يوسف الحمادي، عن فخره واعتزازه بتوليه رئاسة اتحاد الرياضات الجوية في آسيا، مؤكداً أن هذا التكليف يعكس ثقة كبيرة من قبل الاتحادات الوطنية الآسيوية، بالكوادر الإماراتية، ويضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة لخدمة هذه الرياضات وتطويرها على مستوى القارة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية اختارت، بالإجماع، مرشح دولة الإمارات يوسف الحمادي رئيساً للاتحاد الآسيوي لدورة جديدة تمتد أربع سنوات، خلال الاجتماعات التي عُقدت، أول من أمس، في دبي على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «أتشرف بتولي رئاسة اتحاد الرياضات الجوية في آسيا، وأشكر كل من منحني ثقته، هذه الثقة تمثل بالنسبة لي حافزاً كبيراً للعمل الجاد لتطوير هذه الرياضات التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد في مختلف دول القارة».

وأضاف: «أتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع الاتحادات الوطنية والجهات التنظيمية من أجل دعم المواهب، وتوفير بيئة آمنة ومحترفة لممارسي الرياضات الجوية، وتحقيق التوازن بين الترفيه والمنافسة والاحترافية».

وأشار: «المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأعضاء، وسنعمل على تعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتطوير الكوادر البشرية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا التي أصبحت ركيزة أساسية في تنظيم الفعاليات الرياضية الجوية على مستوى عالمي».

وأكد الحمادي أن الاتحاد الآسيوي المنتخب سيضع ضمن أولوياته أموراً مهمة، في مقدمتها تطوير البنية التحتية للرياضات الجوية في دول آسيا، وتنظيم بطولات نوعية ترتقي بالمستوى التنافسي، ودعم المواهب الصاعدة، وتمكين الشباب من ممارسة هذه الرياضات في بيئة آمنة ومحترفة، وبناء شراكات مع مؤسسات دولية لتعزيز مكانة الرياضات الجوية الآسيوية على الصعيد العالمي.

وقال: «آسيا تملك الإمكانات والطاقات التي تؤهلها لأن تكون مركزاً عالمياً للرياضات الجوية، وسنعمل بإصرار من أجل تحقيق هذا الطموح».

وختم الحمادي تصريحاته بالقول: «أود أن أشكر كل من دعمني في الانتخابات القارية، وأتعهد بأن أكون خير سفير لرياضة الإمارات في القارة الآسيوية».