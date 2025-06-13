الامارات | كأس الإمارات لـ «النتبول» تنطلق في دبي الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة الشبكة (النتبول) للسيدات، خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، في صالة نادي النصر، بتنظيم مشترك من مجلس دبي الرياضي، ومنظمة الإمارات لكرة الشبكة، وشركة فالكون، وبرعاية «دبي القابضة لإدارة المجمعات».

وتعد البطولة أول حدث رسمي معترف به من الاتحاد الدولي لكرة الشبكة يقام في دولة الإمارات، وتشارك فيها ستة منتخبات، هي: الإمارات المصنف 23 عالمياً، والولايات المتحدة الأميركية (30)، وسنغافورة (19)، وإيرلندا (18)، وكينيا (25)، وناميبيا (20).

وذكر بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي أن «منتخب الإمارات يخوض البطولة بطموحات كبيرة، معتمداً على تشكيلة من اللاعبات صاحبات الخبرة والمواهب الشابة، تم تصعيد عدد منهن من منتخبي تحت 17 و21 عاماً، في خطوة تعكس تطور برامج الإعداد، والاهتمام بتنمية اللعبة على مستوى الدولة».

وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، حيث تُلعب ثلاث مباريات يومياً في أيام 15 و16 و17 و19 و20 يونيو الجاري، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم السبت 21 يونيو.

وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة، سوزان سكيلدينغ، عن الفخر باستضافة بطولة معترف بها من الاتحاد العالمي، خصوصاً أن الفوارق بين المنتخبات المشاركة ضئيلة في التصنيف، بما يؤشر إلى منافسة قوية.