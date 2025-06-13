الامارات | سلطان بن حمدان يشيد بالتزام وانضباط لاعبي العين في معسكر واشنطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين رئيس بعثة الفريق في واشنطن، اجتماعاً مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، حيث نقل لهم تحيات سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مؤكداً دعم سموّه الكبير لطموحات الفريق في كأس العالم للأندية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي العين، خلال الاجتماع، بالمردود الإيجابي للفريق، حيث أكد أن الالتزام والانضباط وتفاعل اللاعبين الإيجابي والحرص على تنفيذ البرامج الفنية والضوابط الإدارية، يعكس بوضوح جاهزية الفريق.

واستقبل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الحصة التدريبية، الشيخ محمد بن عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي حرص على القيام بزيارة ميدانية لمعسكر الفريق، في ملعب التدريبات الرسمي لـ«الزعيم» والملحق بمدارس Episcopal High School.

وفي ختام الزيارة، قدّم أعضاء بعثة نادي العين للشيخ محمد بن عبدالله بن زايد آل نهيان القميص الرسمي للفريق الأول موقّعاً من جميع اللاعبين، في بادرة رمزية تعكس تقدير البعثة لاهتمامه وحرصه على دعم معنويات الفريق.

وواصل «الزعيم» تدريباته اليومية في إطار التحضيرات للمباراة الافتتاحية التي ستجمعه، الخميس المقبل، بيوفنتوس الإيطالي على ملعب «أودي فيلد» في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الإثنين 23 يونيو، في «ميرسيدس بنز ستاديوم» بأتلانتا، ويختتم دور المجموعات بلقاء الوداد المغربي يوم الأحد 26 يونيو على ملعب «أودي فيلد».

ويمثّل العين دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2024، بعد مسيرة مميّزة ختمها بالتتويج القاري، ليصبح أول فريق إماراتي يشارك في النسخة الموسعة لكأس العالم للأندية.

وتأمل جماهير «الزعيم البنفسجي» أن يكرر فريقها الإنجاز التاريخي في نسخة 2018، حين بلغ النهائي بشجاعة أمام ريال مدريد.