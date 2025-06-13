الامارات | عائدات كرة القدم في أوروبا تقفز إلى 38 مليار يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «ديلويت» للخدمات المهنية، في تقريرها السنوي الخاص بتمويل كرة القدم، الصادر أمس، أن سوق كرة القدم الأوروبية حققت نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 38 مليار يورو (43.5 مليار دولار) في موسم 2023-2024، وأضافت «ديلويت» أن مسابقات الدوريات الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي والألماني والإسباني والإيطالي والفرنسي، حققت إيرادات بقيمة 20.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4%.

وحققت الأندية الـ96 بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا ربحاً تشغيلياً، للموسم الثاني على التوالي، بقيمة 600 مليون يورو، وفقاً للتقرير الذي لا يشمل عائدات صفقات الانتقالات.

وأشارت «ديلويت» إلى أن الإيرادات التجارية الإضافية كانت المحرك الرئيس، حيث بلغت ملياري يورو في إنجلترا للمرة الأولى، وثمانية مليارات يورو في الدوريات الخمسة الكبرى.

وظلت إيرادات حقوق البث المصدر الأكبر للدخل، حيث بلغت 9.4 مليارات يورو، وتصدرت إنجلترا القائمة مجدداً بإيرادات إجمالية بلغت 7.354 مليارات يورو، بزيادة قدرها 8%، مقابل 3.764 مليارات يورو لإسبانيا، ثم ألمانيا التي حققت 2.797 مليار يورو.

وشهدت إيرادات الدوري الألماني انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة بموسم 2022 -2023، حيث انخفضت إيرادات أيام المباريات والإعلانات التجارية بنسبة 2% لكل منهما، بينما ارتفعت إيرادات حقوق البث بنسبة 1%.

وأوضحت «ديلويت» أن السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو هبوط «شالكه» و«هيرتا برلين»، وهما ناديان يتمتعان بملاعب كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة.