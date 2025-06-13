الامارات | مدرب بولندا يتنحّى عن منصبه بسبب «شارة الكابتن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنحى مدرب منتخب بولندا لكرة القدم، ميخال بروبييرش، عن منصبه، أمس، عقب عاصفة نزعه «شارة الكابتن» من الهداف، روبرت ليفاندوفسكي، وقال بروبييرش (52 عاماً)، في بيان نشره الاتحاد البولندي على موقعه: «توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في ظل الوضع الراهن، فإن أفضل قرار لمصلحة المنتخب الوطني هو استقالتي من منصب المدرب»، وأشرف بروبييرش على 21 مباراة لبولندا منذ سبتمبر 2023، وفاز تسع مرات وخسر سبع مباريات، وقادها إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، حيث فشلت في تحقيق أي فوز وخرجت من دور المجموعات، وكان مهاجم برشلونة بطل الدوري الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي، قال الأحد الماضي: «إنه سيقاطع منتخب بلاده طالما ظل بروبييرش في منصبه».