الامارات | شراكة استراتيجية لتوسع «قمة تأثير الرياضة» عالمياً     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قمة تأثير الرياضة توقيع شراكة استراتيجية مع وكالة «هوكو» الإماراتية المتخصصة بالتجارب الإبداعية، بهدف تعزيز حضور القمة على الساحة الدولية، عقب النجاح اللافت الذي حققته نسخة عام 2024 في دبي.

وتهدف الشراكة إلى قيادة جهود التوسع الجغرافي للقمة، لتشمل أسواقاً رئيسة في عام 2025، منها أبوظبي والصين والبحرين وسنغافورة، حيث من المقرر تنظيم النسخة الثانية في العاصمة أبوظبي، خلال ديسمبر المقبل.

وأكد الشريك المؤسس لقمة تأثير الرياضة، شون موريس، أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في مسار التوسع الدولي، مشيراً إلى أن خبرات «هوكو» ستسهم في تعزيز التجربة الشاملة لفعاليات القمة.