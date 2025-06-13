شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12-6-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تتويج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد.

سيراميكا يهزم البنك الأهلى ويتوج بكأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي

توج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد السلام.

الزمالك يحدد 4 ملايين يورو للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء حددوا مبلغ 4 ملايين يورو،كرقم مبدئى للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد.

الزمالك يعلن افتتاح فرعين جديدين لأكاديمياته فى محافظة الشرقية

في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لنشر وتوسيع أكاديميات كرة القدم، افتتح النادي اليوم الخميس فرعين جديدين للأكاديمية داخل محافظة الشرقية.

الإسماعيلى يحصد 2 مليون جنيه بعد الفوز بالمركز الثالث لـ كأس عاصمة مصر

يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهم عصر اليوم ،الخميس، بإستاد السلام.

يحيى عطية الله: إمام عاشور والشحات الأقرب لي في الأهلي والمنافسة مع معلول شرف

كشف المغربى يحيى عطية الله لاعب فريق الاهلى والمعار من فريق سوتشي الروسي أن الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات من أقرب اللاعبين له.

الإسماعيلي يهزم إنبي 2 - 0 ويحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر

حقق فريق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد السلام الدولى.

فيفا يحصل على توقيعات لاعبي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

وقّع لاعبو الأهلي على العديد من القمصان الخاصة بالفريق، من أجل تسليمها إلى مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.