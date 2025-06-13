شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات لـ24 حكم فيديو بمونديال الأندية على رأسهم محمود عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى حكام مونديال الأندية استعداداتهم الأخيرة قبل انطلاق البطولة، والمقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا أن يكون هناك وضع كاميرات على أجسام الحكام خلال مباريات البطولة على أن تكون هناك لقطات لتلك الكاميرات خلال المباريات.

كما عقدت "فيفا" العديد من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية لحكام الـVAR المشاركين بالبطولة وهم 24 حكم فيديو، على رأسهم المصري محمود عاشور كواحد من أفضل حكام تقنية الفيديو فى أفريقيا، نظرا لخبرته المتميزة كحكم فيديو فى المحافل الدولية والقارية.

وكانت هناك توجيهات وتعليمات خاصة للمساعدين يتم تطبيقها داخل المستطيل الأخضر، أبرزها كيفية التعاون مع حكام الساحة خلال المباريات إلى جانب التطبيقات العملية لحكام الـVAR تم خلالها شرح تطبيق البروتوكول، وكيفية التعاون المثمر بين حكام الساحة وطاقم الـVAR، على أن هذا التعاون طبقا للقانون والبروتوكول الذى من شأنه يساعد على نجاح المباريات تحكيميا، خاصة أنه هذه البطولة بروفة حقيقة للمونديال 2026.

وكانت "فيفا" قد اختارت 117 حكما بواقع 35 حكما للساحة و58 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، تم اختارهم من 41 اتحادا وطنيا من أعضاء "فيفا" بعد دراسة فنية مع الاتحادات القارية الستة.