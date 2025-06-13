شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12-6-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، يحصل فريق سيراميكا على 10 ملايين جنيه بعد التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه.

سيراميكا يحصل على 10 ملايين جنيه بعد التتويج بكأس عاصمة مصر

يحصل فريق سيراميكا على 10 ملايين جنيه بعد التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد.

الجبهة اليسرى صداع في رأس ريبيرو قبل مباراة انتر ميامي

يعيش خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي حيرة كبيرة في اختيار اللاعب الذي سيقود الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في مباراة انتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية.

سيراميكا يهزم البنك الأهلى ويتوج بكأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي

توج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد السلام.

الزمالك يحدد 4 ملايين يورو للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء حددوا مبلغ 4 ملايين يورو،كرقم مبدئى للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد.

الزمالك يعلن افتتاح فرعين جديدين لأكاديمياته فى محافظة الشرقية

في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لنشر وتوسيع أكاديميات كرة القدم، افتتح النادي اليوم الخميس فرعين جديدين للأكاديمية داخل محافظة الشرقية.

صراع ثلاثي على ثنائي زد الأجنبي خلال ميركاتو الصيف

دخل الثنائي رشيد احمد وديلسون كاموني لاعبا زد حسابات أكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد سالم: الزمالك لم يتخل عن أحمد حمدى والتحقيق في التجاوزات فور عودته

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي لم يتخلَّ عن لاعب الفريق أحمد حمدي منذ إصابته بالرباط الصليبي.

سيف الجزيرى يقضى إجازته فى تونس بعد التتويج بكأس مصر مع الزمالك

يقضى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك إجازته فى تونس،بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع الزمالك.

الإسماعيلى يحصد 2 مليون جنيه بعد الفوز بالمركز الثالث لـ كأس عاصمة مصر

يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهم عصر اليوم ،الخميس، بإستاد السلام.

يحيى عطية الله: إمام عاشور والشحات الأقرب لي في الأهلي والمنافسة مع معلول شرف

كشف المغربى يحيى عطية الله لاعب فريق الاهلى والمعار من فريق سوتشي الروسي أن الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات من أقرب اللاعبين له.