شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة إنتر ميامى فى مونديال الأندية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مرانه اليوم استعدادا لمواجهة إنتر ميامى بعد غد، فى افتتاح كأس العالم للأندية.

ويلتقى الأهلى مع إنتر ميامى الأمريكى فى الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة فى ضربة البداية بكأس العالم للأندية.



الأهلي يواصل استعداداته (1)



الأهلي يواصل استعداداته (2)



الأهلي يواصل استعداداته (3)



الأهلي يواصل استعداداته (4)



الأهلي يواصل استعداداته (5)



بيكهام (1)



بيكهام (2)



بيكهام (3)



تدريب الأهلي



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (1)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (2)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (3)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (4)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (5)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (6)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (7)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (8)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (9)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (10)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (11)



تدريبات الأهلي استعدادا لإنتر ميامي (12)



تدريبات الحراس



تدريبات حراس الأهلي (1)



تدريبات حراس الأهلي (2)



تدريبات حراس الأهلي (3)



تدريبات حراس الأهلي (4)



تدريبات حراس الأهلي (5)



تدريبات حراس الأهلي (6)



تدريبات شاقة فى الأهلي (1)



تدريبات شاقة فى الأهلي (2)



تدريبات شاقة فى الأهلي (3)



تدريبات شاقة فى الأهلي (4)



تدريبات شاقة فى الأهلي (5)



جدية فى تدريبات الأهلي

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى فى الثالثة من فجر الأحد المقبل ، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلى 27 لاعبًا هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف دارى ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وأحمد رضا ومحمد على بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقى ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو على الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلى فى المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامى وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.